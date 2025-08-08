كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة، حبس 8 من صناع المحتوى على تطبيق التيك توك احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل متهمين بضمان مالي.

كما أمرت النيابة إدراج البلوجرز "تيك توك" ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع التحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في عدة بلاغات قُدمت من مواطنين وجهات مختصة ضد المتهمين، تضمنت اتهامات بإعداد وبث مقاطع مرئية تحمل ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء العام، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وكشفت التحقيقات عن ضبط 10 متهمين، بحوزة بعضهم مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استُخدمت في إنشاء وإدارة حسابات على "تيك توك" ومنصات أخرى، لبث محتوى مخل بالآداب.

وأكدت النيابة العامة أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من ينشر محتوى يخل بالحياء العام أو يضر بالقيم المجتمعية، محذرة من خطورة هذا المحتوى على الأطفال والشباب وتأثيره السلبي على سلوكهم.