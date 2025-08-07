"غسيل أموال وحشيش وآيس".. 11 بلوجر خلف القضبان لتطهير التيك توك

كتب- أحمد عادل:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة موسعة استهدفت ضبط عدد من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، لاتهامهم بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي للظواهر السلبية والجرائم الإلكترونية المتفشية عبر الإنترنت، وكذلك "التيك توكرز" الذين يبثون محتوى مخالف لقيم وثوابت المجتمع.

"بنت الرئيس مبارك"

في 29 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية ضبط صانعة المحتوى مروة يسري المعروفة بـ"بنت الرئيس مبارك"، على خلفية بلاغ تقدم به عدد من المواطنين والفنانة وفاء عامر، تتهمها فيه بالتشهير ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواجه المتهمة اتهامات بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، والتشهير بالفنانة وفاء عامر بادعاءات كاذبة عن الاتجار في الأعضاء البشرية. وبمواجهتها، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

أم مكة وأم سجدة

وفي 1 أغسطس، ألقت الأجهزة الأمنية أيضًا القبض على صانعتَي المحتوى “أم مكة” و”أم سجدة”، بعد ورود بلاغات ضدهما لنشر مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية.

سوزي الأردنية

لم تتوقف الأجهزة الأمنية عند ذلك وتمكنت في 2 أغسطس، من ضبط البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمة قامت بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع بشراء وحدات سكنية بلغت قيمتها نحو 15 مليون جنيه.

مداهم

وفي اليوم ذاته، ضبطت الأجهزة الأمنية صانع المحتوى الشهير بـ"مداهم"، عقب تقديم بلاغات ضده لنشره محتوى خادش للحياء.

وخلال ضبطه، عثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى كميات من مخدري "الحشيش" و"الأفيون". وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الوقائع.

قمر الوكالة

في 3 أغسطس، ضبطت الأجهزة الأمنية البلوجر المعروفة بـ"قمر الوكالة"، بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر محتوى يتنافى مع قيم المجتمع والآداب العامة.

وأقرت المتهمة بنشر الفيديوهات لزيادة المتابعين وتحقيق أرباح مالية.

شاكر محظور دلوقتي

في مساء اليوم ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر "محمد شاكر" الشهير بـ"شاكر محظور دلوقتي" ومدير أعماله، لاتهامهما بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وأثناء ضبطهما بالقاهرة الجديدة، تم العثور على سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة "حشيش وآيس" بحوزتهما بقصد التعاطي.

علياء قمرون

كما تم القبض على البلوجر "علياء قمرون"، بعد ورود بلاغات ضدها بنشر مقاطع فيديو يتضمن ألفاظ خادشة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المحتوى بهدف تحقيق أرباح مالية سريعة لمرورها بظروف صعبة وحاجتها للأموال.

محمد عبد العاطي

وفي 4 أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية ضبط البلوجر محمد عبد العاطي مقدم برنامج "مع كامل احترامي" عبر منصات التواصل، بعد ورود بلاغات ضده تتهمه بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.

واعترف "محمد عبدالعاطي" ببث الفيديوهات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مالية دون أن يقصد خدش الحياء العام.

أم عمر فراولة

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في 6 أغسطس، من القبض على البلوجر "أم عمر فراولة" بعد ورود بلاغات تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق أرباح مالية.

بعد ورود عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.

وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر الفيديوهات بغرض زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من منصات التواصل.

بيتر تاتو

وفي ذات اليوم، تم ضبط أحد صناع المحتوى الشهير بـ"بيتر تاتو" بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء أثناء قيامه برسم أوشام على أجساد سيدات.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزته، تبين احتواؤها على فيديوهات تتضمن وقائع مخلة بالآداب العامة، واعترف المتهم بالواقعة وبتحقيق أرباح مالية من المشاهدات.