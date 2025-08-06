سوابق آداب عامة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بلوجر الأوشام

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي؛ أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع.

وتلقت وزارة الداخلية عدد من البلاغات ضد المتهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "مقيم بالقاهرة - سبق إتهامه في عدد 2 قضية آداب عامة" وبحوزته عدد من الأجهزة الإلكترونية، وبفحصها فنياً تبين احتوائها على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها -أدوات طبية وخامات "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية"-.

بمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.