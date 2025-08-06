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حبس شقيقين 4 أيام بتهمة ترويج المخدرات وحيازة أسلحة في حدائق القبة

08:37 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

حبس تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة، وحيازة أسلحة بيضاء، والتعدي بالسب على أحد الأشخاص، بمنطقة حدائق القبة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط المتهمين، بعد فحص مقطع فيديو متداول، تبين من خلاله قيام شخصين بترويج مواد مخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء، وقيامهما بالتعدي بالسب على القائم بالنشر.

وبإجراء التحريات، تم تحديد هويتهما وتبين أنهما شقيقان، مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وتم إعداد الأكمنة اللازمة، وأسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس، وسلاحين أبيضين.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء للدفاع، وارتكابهما للواقعة على النحو الظاهر بالفيديو.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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