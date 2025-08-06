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كسروا جسمه بـ "حتة حديد".. شجار مرور ينتهي بسحل شاب في الفيوم

07:03 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

المتهمان

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كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان وهما يعتديان بالضرب على شاب في أحد شوارع محافظة الفيوم.

وتوصلت التحريات إلى هوية المجني عليه، وتبيّن أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، ومصاب بكدمات متفرقة في الجسم. وباستجوابه، قرر أنه دخل في مشادة كلامية مع شخصين – أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان في نفس الدائرة – بسبب أولوية المرور، تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بالتعدي عليه باستخدام قطعة حديدية أحدثت إصابته.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبحوزتهما القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أيدا ما ورد في أقوال المجني عليه.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيالهما وباشرت النيابة التحقيق.

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