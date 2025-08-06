اقتربت من مليون جنيه.. مزايدة إلكترونية على لوحة سيارة مميزة برقم "ط 2"

كتب -صابر المحلاوي:

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن طرح لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل الرقم "ط 2" في مزايدة إلكترونية، بلغ سعرها حتى الآن 750 ألف جنيه.

ومن المقرر أن تنتهي المزايدة على اللوحة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، ويتزايد عليها حتى الآن شخص واحد فقط.

خطوات الحصول على لوحة مميزة

وتتيح بوابة مرور مصر الإلكترونية للمواطنين خدمة تصميم وشراء لوحات معدنية مميزة عبر الإنترنت، باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية.

الضغط على تبويب "لوحتك".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

اختيار خيار "كوِّن لوحتك الآن".

كتابة أرقام وحروف اللوحة المرغوبة، ثم الضغط على "بحث".

وفي حال توفر اللوحة، يتم إدراجها في أقرب مزاد إلكتروني، ويُتاح الدفع للفائز بها إما عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا في أحد فروع البنوك المعتمدة.