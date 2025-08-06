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كاد أن يتسبب في كارثة.. ضبط سائق صهريج بترول يسير عكس الاتجاه بالجيزة

05:42 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

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كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة "نقل فنطاس" تابعة لإحدى شركات البترول وهو يسير عكس الاتجاه بمحافظة الجيزة.

وبعد الفحص، تم تحديد السيارة وضبطها، وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما تم ضبط قائدها. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بدعوى اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

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كاد أن يتسبب في كارثة سائق صهريج صهريج بترول يسير عكس الاتجاه الجيزة
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