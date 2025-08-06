ضبط عصابة تسرق قضبان السكك الحديدية بالغربية| فيديو

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان سكك حديدية قديمة بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وهم 5 عمال وربة منزل (زوجة أحدهم)، وتبين أن لـ4 منهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على 4 قطع من القضبان الحديدية القديمة، إلى جانب الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بارتكابهم الجريمة بقصد السرقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.