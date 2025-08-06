إعلان

ضبط عصابة تسرق قضبان السكك الحديدية بالغربية| فيديو

04:25 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

ضبط عصابة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان سكك حديدية قديمة بمحافظة الغربية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وهم 5 عمال وربة منزل (زوجة أحدهم)، وتبين أن لـ4 منهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على 4 قطع من القضبان الحديدية القديمة، إلى جانب الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا جميعًا بارتكابهم الجريمة بقصد السرقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط عصابة قضبان السكك الحديدية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل