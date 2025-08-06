كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يروّجان للمواد المخدرة ويحوزان أسلحة بيضاء، مع قيامهما بالتعدي بالسب على أحد المواطنين في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبفحص الفيديو، تم تحديد هويّة المتهمَين وضبطهما، وتبيّن أنهما شقيقان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأيس وقطعتين من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم تداوله، كما أقرّا بحيازتهما للمخدرات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.