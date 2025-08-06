إعلان

بـ"الساطور وعلى الملأ".. شقيقان يروّجان المخدرات ويهددان مواطنًا بالقاهرة| فيديو

02:45 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

المتهمين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يروّجان للمواد المخدرة ويحوزان أسلحة بيضاء، مع قيامهما بالتعدي بالسب على أحد المواطنين في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وبفحص الفيديو، تم تحديد هويّة المتهمَين وضبطهما، وتبيّن أنهما شقيقان يقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق، وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأيس وقطعتين من الأسلحة البيضاء.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو الذي تم تداوله، كما أقرّا بحيازتهما للمخدرات بغرض الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الترويج للمخدرات الساطور أسلحة بيضاء التعدي بالسب على المواطنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل