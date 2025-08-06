التحفظ على أموال سوزي الأردنية

كتب- أحمد عادل:

قررت الجهات المختصة التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإلكتروني غير المشروع، المتمثل في نشر محتوى خادش على تطبيق "تيك توك".

وكان قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة قد قرر تجديد حبس البلوجر "مريم أيمن"، المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول الفيديوهات المتداولة للبلوجر "سوزي الأردنية"، وما تضمنته من إيحاءات خادشة للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "سوزي الأردنية"، على خلفية عدة بلاغات تتهمها بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى منافٍ للآداب العامة عبر حساباتها على مواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.