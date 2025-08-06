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"عايزين نعمل مشاهدات".. ضبط شقيقين فبركا فيديو سرقة مسن بالقاهرة

01:53 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

المتهمين

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كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى ناشروه قيام أحد الأشخاص بسرقة رجل مسن بالإكراه في القاهرة.

وبمراجعة الجهات المعنية، تبيّن عدم تلقي أي بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين اللذين ظهرا في المقطع، وهما عامل وشقيقه يقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات بفبركة المشهد وتصويره وبثه عبر إحدى الصفحات التابعة لهما على مواقع التواصل، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من خلال التفاعل.

واتخذت السلطات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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ضبط شقيقين سرقة مسن سرقة بالاكراه
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