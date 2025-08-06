كتب- أحمد عادل:

قدَّم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بلاغًا إلى الجهات الأمنية ضد المدعو "مونلي"، صديق "سوزي الأردنية"، يتهمه فيه بتقديم محتوى خادش للحياء، وإساءة استخدام شبكة الإنترنت.

واستهل محفوظ بلاغه بتوجيه الشكر لأجهزة وزارة الداخلية على حملتها الأمنية الموسعة ضد صانعي المحتوى السيئ على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار هذه الجهود لمواجهة المحتوى الذي يهدد القيم والأخلاق العامة.

وأضاف محفوظ، أن من بين الأسماء المثيرة للجدل على منصات التواصل، المدعو "مونلي" شريك "سوزي الأردنية"، والتي أُلقي القبض عليها مؤخرًا، مؤكدًا أن "مونلي" شاركها في كافة الفيديوهات محل الاتهام، ويجب أن يُقدَّم للمحاكمة معها، قائلًا: "نتمنى أن يصاحبها في (كلبش) واحد."

وأوضح المحامي في بلاغه أن "مونلي" يشارك "سوزي الأردنية" في جميع خطواتها، ويظهر معها في مقاطع الفيديو التي تنشر عبر حسابه على تطبيق "تيك توك" تحت اسم (moonly مونلي)، والذي يتابعه نحو 3.5 مليون شخص، مشيرًا إلى أنها كثيرًا ما تصفه بـ"صاحبي".

وأكد محفوظ أن "مونلي" شريك مباشر في تقديم المحتوى الذي كان سببًا في القبض على "سوزي الأردنية"، ويعد متهمًا رئيسيًا في الأفعال التي تحاكم عليها، مطالبًا بتطبيق ذات العقوبة عليه، لثبوت اشتراكه معها في المحتوى المخالف لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018، بالإضافة إلى قانون العقوبات، فيما يتعلق بإساءة استخدام الإنترنت ونشر محتوى يهدد القيم الأسرية، والتحريض على الفسق والفجور.