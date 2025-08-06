بينها تنفيذ 56 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في يوم واحد

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لملاحقة العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 146 قضية مخدرات بحوزة 166 متهمًا، تنوعت بين كميات من الحشيش، البانجو، الهيدرو، الآيس، الهيروين، الشابو، البودر، الاستروكس، بالإضافة إلى 458 قرصًا مخدرًا.

كما تم ضبط 30 قطعة سلاح ناري، و133 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب تنفيذ 56,921 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 27 متهمًا هاربًا و16 من القائمين بأعمال البلطجة.

وشملت الحملات أيضًا ضبط 321 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21,038 مخالفة مرورية، فضلًا عن فحص 58 سائقًا على الطرق السريعة، ثبت تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.