15 مليون جنيه من فيديوهات خادشة.. سقوط صانعة محتوى في المطرية

كتب- علاء عمران:

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاتهامها بغسل أموال تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع.

وبالفحص، تبين أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ المجتمعية، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وكشفت التحريات كذلك، قيام المتهمة بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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