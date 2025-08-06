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متلاعبًا بأحلام الشباب.. ضبط مدير كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

11:03 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط المدير المسؤول عن كيان تعليمي غير مرخص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وذلك لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، كان يدير الكيان دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ويقوم بمنح شهادات وهمية في مجالات مختلفة، بزعم أنها معتمدة وتؤهل الحاصلين عليها للعمل في مؤسسات وشركات كبرى، مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الشهادات المزيفة ودفاتر استلام نقدية، حيث أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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ضبط مدير كيان تعليمي وهمي مدينة نصر حماية حقوق الملكية الفكرية
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