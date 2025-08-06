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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 9 أطنان دقيق أبيض بلدي مدعم

10:54 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

دقيق

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، ضُبط خلالها نحو 9 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، أو البيع بأعلى من السعر المقرر، أو عدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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دقيق شرطة التموين مجال المخابز السياحية
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