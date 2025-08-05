بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ بعد إغلاق اللجان

كتب- محمود الشوربجي:

بدأت اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، عملية فرز الأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع في ختام اليوم الثاني من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الانتخابات جرت تحت إشراف قضائي كامل، وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والنزاهة التي تحرص عليها الدولة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

وتجرى الانتخابات في 8825 لجنة فرعية داخل 8286 مركزا انتخابيا، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق لنحو 69 مليون ناخب التصويت وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب، إضافة إلى قائمة انتخابية واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وتضم 200 مرشح.