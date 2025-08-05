الهيئة الوطنية تعلن انتهاء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب- أحمد عادل:

أعلنت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء التصويت في اللجان الانتخابية الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع اللجان، والتى أجريت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، على أن تبدأ عملية الحصر العددي، وفرز أصوات الناخبين.

وقد أعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين الذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدى يومين متتاليين.

واستمر العمل داخل عدد آخر من لجان الاقتراع، والتي شهدت تواجدا للناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (المقر الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، بحيث يستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات في 8825 لجنة فرعية داخل 8286 مركزا انتخابيا، بإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحق لنحو 69 مليون ناخب التصويت وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.

ويتنافس 424 مرشحا على مقاعد النظام الفردي، من بينهم 183 مرشحا مستقلا، و241 مرشحا عن الأحزاب، إضافة إلى قائمة انتخابية واحدة باسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الدوائر الأربع لنظام القوائم، وتضم 200 مرشح.