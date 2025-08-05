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قرار جديد ضد البلوجر "أم مكة" في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

08:57 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

البلوجر أم مكة

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كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس البلوجر "أم مكة" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها ينشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، والخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل والتشكيك في مصادر ثروتهما.

وكشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط البلوجر "أم مكة" وأم سجدة وبمواجهتهما اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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