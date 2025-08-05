كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والوفد المرافق له، بحضور بعض من المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، ولفيف من القضاة؛ لتقديم التهنئة لتوليه رئاسة مجلس الدولة، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية – الدقي.

وثمَّن رئيس مجلس الدولة هذه الزيارة الطيبة، معربًا عن تقديره للجهودالمبذولة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ومواجهة التطورات والتحديات في أسواق التجارة الخارجية، بما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو التكامل العربي والأفريقي في جميع القطاعات الاقتصادية، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي عالمي للتجارة الخارجية.

أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن دور مجلس الدولة في دعم منظومة العدالة والاستقرار التشريعي، مما يؤثر إيجابًا على مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر، وتسهيل إجراءات الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين من خلال القوانين واللوائح المنظمة، ومراجعة العقود الدولية.

شهد اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين؛ لتحقيق بيئة استثمارية أكثر جاذبية تتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.