شاب ينحر صبيًا داخل سوبر ماركت بالمهندسين.. والأهالي يضبطونه

كتب- صابر المحلاوي:

شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشابٍ نحرَ عنقَ صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة، حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله إلى أحد العقارات، وانهالوا عليه ضربًا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم، واقتادته إلى قسم الشرطة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث الجيزة، أن شابًا في الثلاثينات من عمره دخل إلى سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ونحر الصبي ثم فرّ هاربًا، فلاحقه أهالي المنطقة والعاملون بالمحال المجاورة، ونجحوا في الإمساك به واعتدوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وتتمركز الآن قوات أمن الجيزة في الشارع في انتظار وصول النيابة العامة لمناظرة جثمان الصبي، وما تزال التحريات جارية للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.