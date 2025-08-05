"فيديوهات خادشة وسلاح وآيس".. تجديد حبس "شاكر محظور" 15 يومًا

كتب- أحمد عادل:

قرّر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس البلوجر محمد شاكر، المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط التيك توكر "شاكر محظور"، على خلفية اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك جاء في إطار تلقي عدة بلاغات ضد صانع المحتوى "شاكر محظور"، لنشره مقاطع تتضمن اعتداءً على القيم والمبادئ الأسرية، واستخدام ألفاظ وإيحاءات غير لائقة، عبر حساباته على مواقع التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بمحافظة القاهرة، وكان بحوزته سلاح ناري غير مرخص، كما ضُبط بحوزته ورفيقه (مدير أعماله) كمية من مخدري الحشيش والآيس.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر المقاطع المشار إليها لتحقيق نسب مشاهدات عالية وأرباح مالية.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل