سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عدد من مرتكبي جرائم السرقة، ضمن جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية.

ففي دائرة قسم شرطة السلام ثانٍ، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة المساكن باستخدام "المفتاح المصطنع"، واعترفا بارتكاب 4 وقائع. وتم ضبط المسروقات بحوزة صاحب مخزن خردة بذات الدائرة.

وفي منطقة الموسكي، أُلقي القبض على عامل لقيامه بسرقة محتويات شقة سكنية، بينما ضُبط شخص بمنطقة عين شمس تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، واعترف بارتكاب 4 وقائع، وتم ضبط المسروقات لدى أحد عملائه.

كما تم ضبط عاطل بمدينة نصر ثالث، له معلومات جنائية، تخصص في سرقة المحال التجارية بأسلوب "قص الأقفال"، وضُبطت بحوزته الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم، واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الانضباط في الشارع.