كتب – أحمد عادل:

تُجري نيابة الشؤون الاقتصادية تحقيقاتها مع البلوجر محمد عبد العاطي، مقدم برنامج "مع كامل احترامي" على منصات التواصل الاجتماعي، في اتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وخلال جلسة التحقيق، أقر عبد العاطي بنشره مقاطع الفيديو ضمن برنامج "مع كامل احترامي"، بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد خدش الحياء العام.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس محمد عبد العاطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة بشأن مصادر دخله.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على التيك توكر محمد عبد العاطي، مقدم بودكاست "مع كامل احترامي"، على خلفية عدة بلاغات قُدمت ضده.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن القبض عليه جاء في إطار بلاغات وردت ضد صانع محتوى، لنشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وإيحاءات إباحية تتنافى مع القيم المجتمعية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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