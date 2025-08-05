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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق بلدي مدعم

12:45 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالي 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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دقيق شرطة التموين والتجارة المخابز السياحية
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