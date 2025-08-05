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غلق 120 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

12:39 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 120 محلًا للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 120 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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الكهرباء الغلق وزارة الداخلية
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