أمن المنافذ يضبط مخالفات وجرائم متنوعة خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمكافحة جرائم التهريب والتصدي لمخالفات الإجراءات الجمركية بكافة صورها، حيث أسفرت الحملات الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.

وتمكنت الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 2,424 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 43 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 138 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة.