حزن وفخر داخل لجان التصويت.. والهيئة الوطنية تشيد بتفاني المشاركين

كتب- صابر المحلاوي:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تواصل متابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن أغلب اللجان بدأت أعمالها بشكل منتظم، وسط متابعة دقيقة ولحظية لضمان الانضباط وسهولة التصويت.

وأشار "بنداري"، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى عدد من الوقائع الإنسانية المؤثرة التي شهدتها اللجان الانتخابية، مؤكدًا تقدير الهيئة الكبير لتفاني القائمين على العملية الانتخابية في أداء واجبهم.

ففي لجنة 601 بكوم حمادة (البحيرة)، استمر رئيس اللجنة في أداء عمله رغم وفاة والده، وحرص على متابعة التصويت حتى تم توفير البديل، ثم غادر للمشاركة في جنازة والده. وقد قدمت الهيئة الوطنية له خالص التعازي والتقدير.

كما توفيت نهاد محمد عبده، الموظفة بالجهاز الإداري ومعاونة لجنة 100 بمحافظة الأقصر، إثر حادث مروري أثناء توجهها إلى اللجنة بصحبة زوجها، وقد أعربت الهيئة عن خالص مواساتها وتعازيها لأسرتها.

وفي لجنة 5 بمدرسة أحمد عرابي، قسم ثاني العريش (شمال سيناء)، تعرض رئيس اللجنة لوعكة صحية مفاجئة، وتم توفير بديل له على الفور، واستُكملت أعمال اللجنة دون تأخير.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، بمشاركة 428 مرشحًا على 100 مقعد فردي، وقائمة واحدة على 100 مقعد بنظام القوائم. ويحق لـ63 مليون ناخب التصويت في 8,286 لجنة، تحت إشراف قضائي، وبمشاركة واسعة من منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام معتمدة.