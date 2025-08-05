كتب- صابر المحلاوي:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن معظم اللجان الانتخابية تم فتحها في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام العملية الانتخابية بجميع المحافظات.

وأوضح "بنداري" أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، وأنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين والمتابعين، يحمل رقم 19826، وأن العمل مستمر على مدار اليوم، لضمان سرعة الاستجابة.

تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، بمشاركة 428 مرشحًا على 100 مقعد فردي، وقائمة واحدة على 100 مقعد بنظام القوائم. يحق لـ63 مليون ناخب التصويت في 8.286 لجنة تحت إشراف قضائي، وبمشاركة واسعة من منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام معتمدة.