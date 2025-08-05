كتب- أحمد أبو النجا:

وجّه المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – غرفة العمليات برئاسة الهيئة، بمتابعة مستمرة لكافة السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية المكلّفين بالإشراف القضائي على الانتخابات على مستوى الجمهورية، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة بما يكفل لهم أداء مهامهم على الوجه الأكمل، وذلك مع بداية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ.

وكان المستشار الشناوي قد أدلى بصوته في لجنته الانتخابية صباح أمس الإثنين، كما حرص على تفقد عدد من اللجان الانتخابية، حيث أشاد بدور السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على العملية الانتخابية.

كما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمستشارة عضو النيابة الإدارية، رئيسة إحدى اللجان الفرعية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، والتي تعرضت لحادث سقوط مروحة سقف داخل مقر اللجنة، وذلك فور علمه بالواقعة، حيث اطمأن على حالتها الصحية وخضوعها لكافة الفحوص الطبية اللازمة التي أكدت سلامتها.

وأعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن بالغ تقديره لإصرارها على استكمال أعمال الإشراف القضائي على اللجنة الفرعية المكلفة بها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف يعكس سلوك أعضاء النيابة الإدارية، وإحساسهم العميق بحجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، حتى يتمكن المواطن من ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن إرادته الحرة في اختيار ممثليه، في مناخ ديمقراطي تتوافر فيه كافة معايير الحيدة والنزاهة.