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"شاكر محظر دلوقتي" يرواغ رجال التحقيق.. ماذا قال؟

11:40 م الإثنين 04 أغسطس 2025

البلوجر شاكر

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القاهرة - مصراوي:

"أنا رياضي ومبدخنش" كانت هذه أولى كلمات البلوجر شاكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي" خلال التحقيقات.

وفي وقت سابق، داهمت الأجهزة الأمنية كافيه بالقاهرة، لتلقي القبض على البلوجر المعروف ومدير أعماله وسط دهشة الحاضرين.

مصدر مطلع كشف عن أن المتهم نفى علاقته بالمضبوطات التي عثر عليها أثناء القبض عليه، وشملت موادًا مخدرة وسلاحا ناريا بدون ترخيص.

شاكر، الذي اشتهر بفيديوهاته الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن محتواه "ترفيهي فقط" دون أي تجاوزات موضحا أن مدير أعماله المقبوض عليه هو زميل قديم له.

صانع المحتوى الشهير لم يكتف بنفي الاتهامات الموجهة له ومدير أعماله بل حاول إبعاد الشبهات عن نفسه مستندا إلى "أنا من عيلة محترمة" في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

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