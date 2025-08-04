النيران تلتهم طابقا بمصنع أغذية في التجمع الخامس ونقل مصاب بحروق

كتب - محمد شعبان:

في مشهد مرعب وسط المنطقة الصناعية اندلع حريق هائل داخل مصنع أغذية مكون من 5 طوابق، بمنطقة الألف مصنع بالتجمع الخامس، مما استدعى تحركًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

3 سيارات إطفاء هرعت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق بالطابق الخامس قبل أن يمتد إلى باقي أدوار المصنع.

الحادث أسفر عن إصابة أحد العاملين بحروق من الدرجة الأولى، ونقله على الفور إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج وانتدبت لجنة للمعاينة.