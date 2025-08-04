كواليس إنقاذ فلسطينية من الموت داخل شقتها بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

في لحظات من الذعر والدخان الكثيف، اندلع حريق مفاجئ داخل شقة سكنية بالطابق الثامن في عقار مكوّن من 13 دورًا بشارع عبد الفتاح الطويل بأرض اللواء، مساء الاثنين.

فوات الحماية المدنية بالجيزة هرعت إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد إلى باقي أدوار العقار، وسط حالة من الهلع بين السكان.

وأسفر الحادث عن إصابة سيدة فلسطينية الجنسية تُدعى آلاء بسام 32 عامًا بحالة اختناق، وجرى نقلها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الأولية بدأت لمعرفة أسباب الحريق، وانتدبت النيابة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.