حبس التيك توكر محمد عبد العاطي في نشر مقاطع خادشة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الاثنين، حبس التيك توكر محمد عبد العاطي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء القبض على محمد عبد العاطي، بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية، حيث تقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم البلوجر محمد عبد العاطي بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، ونحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى

وقال المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى، إن نشاطًا واسعًا لغسل الأموال يُمارس عبر تلك المنصات، تحت غطاء الهدايا الرقمية التي يتلقاها البث المباشر، موضحًا أن بعضها يأتي عبر تحويلات مالية خارجية، ويتم تمريرها داخل البلاد كمكاسب رقمية مزعومة.

وأشار "فرحات" إلى أن حملته "تطهير المجتمع" لا تستهدف الأفراد بل السلوكيات التي تهدد الوعي العام، وتستغل شهرة وهمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيًا الدولة إلى مواصلة التصدي لهذه الظواهر بكل حزم.

طلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر

في سياق موازٍ، أعلنت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب رسمي لحظر تطبيق "تيك توك" في مصر، محذّرة من خطورته على القيم المجتمعية، ووصفته بأنه "أخطر من المخدرات" بسبب ما يروّج له من انحلال وتدمير لقيم الانضباط والسلوك.

وأوضحت النائبة أن التطبيق أصبح بيئة خصبة لتمجيد الجهل والانحراف، وتغييب القدوات الحقيقية من شباب مصر الواعي، مطالبة بتحرك عاجل لوقف هذا النزيف القيمي، والحفاظ على أجيال المستقبل من خطر الانزلاق وراء نماذج مشبوهة.

وزارة الداخلية

تأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.

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