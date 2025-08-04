الداخلية تفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة

كتب- علاء عمران:

تقوم أجهزة وزارة الداخلية حاليًا بفحص مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة، واستعراض مظاهر البلطجة، وذلك بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

ويجري في الوقت الراهن تفريغ محتوى الفيديو لتحديد هوية المتهمين الظاهرين فيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تواصل رصد ومتابعة مثل هذه الوقائع بكل حسم، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وفرض السيطرة وترويع المواطنين.