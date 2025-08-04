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تعدى على مواطن لمعاتبته.. ضبط سائق ميكروباص سار عكس الاتجاه بالقاهرة | فيديو

03:56 م الإثنين 04 أغسطس 2025

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير عكس الاتجاه، والتعدي على أحد المواطنين بالسب، حال معاتبته، وذلك بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة غير المرخصة، وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

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ضبط سائق ميكروباص السير عكس الاتجاه حملات مرورية
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