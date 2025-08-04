لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة 42 متهمًا في "خلية التجمع" إلى 7 أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4940 لسنة 2025 جنايات التجمع، إلى جلسة 7 أكتوبر، وذلك لحضور المتهمين.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا انضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة عمل المصالح الحكومية والسلطات العامة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم تلك الجماعة القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وذلك بانضمامهم إلى جماعة الإخوان.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني والحادي والعشرين والسابع والعشرين، والمتهمين من الثاني حتى الخامس، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.