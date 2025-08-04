كتب- علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية.

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا، كما تم ضبط 2545 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 53 قضية متنوعة، بالإضافة إلى تنفيذ 188 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تم ضبط 6 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها بكافة المنافذ على مستوى الجمهورية لتعزيز السيطرة الأمنية.