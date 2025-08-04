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صور | رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

11:54 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (4)
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    رئيس هيئة النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ (1)
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كتب- أحمد أبو النجا:

أدلى المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني، وذلك في أول أيام التصويت للمصريين بالداخل.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن مشاركة رئيس الهيئة تأتي في إطار الحرص على تعزيز المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتأكيدًا على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري والقانوني في التصويت.

وخلال جولة شملت عددًا من اللجان الفرعية، تفقد المستشار محمد الشناوي سير العملية الانتخابية، وأشاد بأعضاء النيابة الإدارية المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، مثمنًا دورهم في أداء مهامهم السامية، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية، وانضباطها، وتمكين كل ناخب من الإدلاء بصوته في مناخ ديمقراطي يسوده الشفافية والنزاهة والحياد.

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محمد الشناوي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 رئيس هيئة النيابة الإدارية
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