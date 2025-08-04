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مشادة تنتهي بجريمة.. زوجة تقتل زوجها طعنًا في حلوان

11:17 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

حبس سيدة _ ارشيفيه

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كتب – أحمد عادل:
تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد زوجته بمنطقة حلوان، بعد أن سددت له طعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما.
وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينة موقع الحادث، حيث أُجريت معاينة تصويرية للمكان، وتم الاطلاع على كاميرات المراقبة القريبة. كما قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه، لبيان السبب الدقيق للوفاة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، الذين أكدوا نشوب مشادة كلامية بين الزوجين بسبب خلافات أسرية، تطورت إلى قيام الزوجة بطعن زوجها بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وتُكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط وإحضار المتهمة الهاربة، واستكمال التحريات حول ملابسات الواقعة، وقد طلبت النيابة تحريات المباحث للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.
وتم تحرير المحضر اللازم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في القضية.

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مقتل شاب على يد زوجته حلوان النيابة العامة مشادة كلامية بين الزوجين
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