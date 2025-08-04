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ضبط 148 ألف مخالفة مرورية وكشف 205 متعاطين خلال 24 ساعة

10:39 ص الإثنين 04 أغسطس 2025

الحملات المرورية

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كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق بكافة محافظات الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وذلك ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة على الطرق.

وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 148,151 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 2,574 سائقًا، وتبين إيجابية عدد 205 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

وتواصل الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 1,199 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفة شروط التراخيص، وأعطال تتعلق بالأمن والمتانة.

كما تم فحص عدد 202 سائق، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 32 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وزارة الداخلية تجاوز السرعة الطريق الدائري الحملات المرور
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