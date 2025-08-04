القاهرة - (أ.ش.أ):

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية انتظام جميع الخدمات الأمنية بمحيط لجان ومقار انتخابات مجلس الشيوخ بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن قوات الشرطة قامت، منذ فجر اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالانتشار بمحيط جميع لجان ومقار الانتخابات على مستوى الجمهورية؛ لتأمين العملية الانتخابية، وضمان تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وشدد على أن القيادات الأمنية بجميع مديريات الأمن تتفقد ميدانيًا جميع لجان ومقار الانتخابات على مدار اليوم؛ لمتابعة تنفيذ خطة تأمين الانتخابات بدقة، والاطلاع على مدى جاهزية القوات المشاركة في خطة التأمين، والتأكد من إلمامها بالمهام الموكلة إليها، مع التشديد على مراعاة الجانب الإنساني خلال التعامل مع المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، أول أمس، انتهاء استعداداتها الأمنية لتنفيذ خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 على مستوى الجمهورية؛ لتوفير المناخ الآمن للمواطنين، وتأمين قيامهم بممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية.

وتضمنت خطة التأمين، التي أقرها وزير الداخلية، وجرى إعدادها وفقًا لأعلى المعايير الفنية والتخطيط الدقيق والتدريب الجيد للعناصر الشرطية المشاركة، رفع درجة الاستعداد القصوى، من خلال تكثيف الانتشار الأمني بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة.

كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مدعّمة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجستية الحديثة، لمتابعة الحركة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ومحيط اللجان الانتخابية؛ بما يسهم في توفير مناخ ملائم وآمن، وتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم، والتعامل الفوري مع أي مواقف قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين، لا سيّما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السياق ذاته، تعمل غرف العمليات بكافة مديريات الأمن على مدار الساعة، لمتابعة كافة البلاغات والإخطارات، وتوجيه القوات إلى مواقعها للتعامل الفوري والسريع.

وأكدت وزارة الداخلية استنفار كافة الطاقات، والتزام رجال الشرطة بأداء المهام الموكلة إليهم في إطار القانون؛ حفاظًا على أمن الوطن والمواطنين، مشددة على أهمية تلاحم المواطنين وتعاونهم مع رجال الشرطة؛ لضمان نجاح خطط التأمين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأهابت وزارة الداخلية - في الوقت نفسه - بالجميع الالتزام بالتعليمات والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بدقة وإتقان.

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في أول أيام الاقتراع داخل مصر، والمستمر على مدار يومين متتاليين.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

ويُجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وذلك تحت إشراف نحو 10 آلاف قاضٍ من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية يؤدين مهامهن خارج محل إقامتهن.