

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس البلوجر "مريم أيمن" والمعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية"، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامها ببث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات رجال المباحث حول الفيديوهات المتداولة للبلوجر "سوزي الأردنية" وما تضمنه من خدش للحياء العام.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سوزي الأردنية" على خلفية عدة بلاغات تتهمه بنشر مقاطع مصورة تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، والترويج لمحتوى يخرج عن الآداب العامة عبر حساباتها بمواقع التواصل، بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة والحصول على أرباح مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة واعترفت بنشر المقاطع محل الاتهام لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.