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"سلاح وحشيش وآيس".. النيابة تستمع لأقوال "شاكر محظور" بعد ضبطه

11:59 م الأحد 03 أغسطس 2025

شاكر محظور

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كتب- أحمد عادل:

بدأت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال البلوجر محمد شاكر المعروف إعلاميًا بـ"شاكر محظور"، ومدير أعماله، في اتهامهما بحيازة سلاح ناري غير مرخص ومواد مخدرة، وبث مقاطع فيديو تخدش الحياء العام.

ووصل البلوجر محمد شاكر ومدير أعماله إلى سرايا النيابة، بالتجمع الخامس لعرضهما على جهات التحقيق على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهما.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "شاكر محظور" عقب ورود عدة بلاغات ضده تتهمه بنشر مقاطع مرئية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مادية.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما اعترف "شاكر" بقيامه بإنتاج ونشر المحتوى محل البلاغات بهدف تحقيق الانتشار والربح المادي.

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