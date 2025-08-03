قتيل في عز الليل.. لغز جريمة الدور الرابع بحلوان

كتب - محمد شعبان:

في هدوء الليل بشارع محمد سيد أحمد في منطقة حلوان، تحديدا برج المنار رقم 66، انقلبت الأجواء رأسا على عقب، وتحول الطابق الرابع من مسكن آمن لساحة دم.

بلاغ عاجل ورد لغرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة عن نوشب مشاجرة داخل العقار، لكن المفاجأة كانت أبشع مما تخيله أحد.

أمام إحدى الشقق بالدور الرابع، سقط شاب جثة هامدة بعد تلقيه طعنة نافذة في الرقبة باستخدام سلاح أبيض، وسط ذهول سكان العقار وصرخات استغاثة مزقت صمت الليل.

قوات الشرطة حضرت على الفور، وفرضت طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة في انتظار معاينة النيابة لكشف ملابسات الواقعة كاملة وضبط الجاني وسلاح الجريمة.