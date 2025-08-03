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"يوميات نوجا" في مرمى البلاغات المقدمة للنائب العام ببث محتوى خادش للحياء

11:35 م الأحد 03 أغسطس 2025

صانعة المحتوى نجلاء عطا

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كتب- أحمد عادل:

تقدم المحامي أحمد عاشور، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد صانعة المحتوى نجلاء عطا الشهيرة بـ"نوجايتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتعارض مع القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، وتخدش الحياء العام.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقها، المقيمة في المقطم بمحافظة القاهرة، تقوم ببث محتوى عبر قناتها "يوميات وحكايات مع نوجا" على منصة يوتيوب، يتضمن أفعال وألفاظ تخالف الآداب العامة، وتُسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل يمثل خروجًا على القيم المجتمعية.

وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، لردع مثل هذه الأفعال التي تسيء للمجتمع.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أن ما تقوم به "نوجا" يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، لما ينطوي عليه من خدش للحياء، وتحريض على الفسق، واستغلال المنصات الإلكترونية في الإساءة إلى القيم والتقاليد المصرية.

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