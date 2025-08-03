كتب- أحمد عادل:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس البلوجر مروة يسري، والمعروفة إعلاميًا بالبلوجر "بنت الرئيس مبارك"، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامها بالتشهير بعدة أشخاص تتعلق بالاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال المحامي طه الزقلاوي، دفاع البلوجر مروة يسري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن موكلته تمسكت بأقوالها أمام جهات التحقيق والمعلومات المنشورة في مقاطع الفيديو عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وتابع الزقلاوي، أن موكلته خلال جلسة التحقيق قالت إنها حصلت على المعلومات التي بثتها عبر صفحتها حول وفاة "إبراهيم شيكا" من شخص يُدعى "رامز" وشهرته "ألكس"، مصري الجنسية ومقيم بدولة نيوزيلندا.

وأضاف دفاع البلوجر "مروة يسري"، أن موكلته أكدت أمام جهات التحقيق أنها لا تعاني من أي أمراض نفسية، وإنما تعرضت لضغوط نفسية من بعض الأشخاص المذكورين في فيديوهات، وحررت ضدهم محاضر رسمية بالتشهير والتهديد.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت بمتابعة بلاغ تقدمت به إحدى الفنانات، يتهم سيدة بادعاء انتسابها إلى إحدى العائلات، بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التشهير بها، والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية بالاشتراك مع سيدة أخرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيدة (صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على (هاتفين محمولين)، وبفحصهما فنيًا تبين أن أحدهما يحتوي على محفظة مالية رقمية تتضمن مبالغ مالية محولة من الخارج.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بقيامها باختلاق تلك الادعاءات ونشرها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.