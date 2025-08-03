إعلان

بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالزيتون

10:28 م الأحد 03 أغسطس 2025

حريق شقة سكنية - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الزيتون دون وقوع أي إصابات.

وورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق في شقة بشارع عوض فهمي متفرع من شارع سليم الأول - دائره قسم الزيتون.

بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق فى (غرفه نوم + صاله + شرفه) شقة سكنيه بالطابق السابع فوق الأرضي بعقار سكني مكون من أرضي و11 طابقًا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع إصابات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية حريق شقة سكنية شارع سليم الأول قسم الزيتون الإدارة العامة للحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة