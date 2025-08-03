بعد الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق شقة سكنية بالزيتون

كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الزيتون دون وقوع أي إصابات.

وورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق في شقة بشارع عوض فهمي متفرع من شارع سليم الأول - دائره قسم الزيتون.

بناء على توجيهات مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق فى (غرفه نوم + صاله + شرفه) شقة سكنيه بالطابق السابع فوق الأرضي بعقار سكني مكون من أرضي و11 طابقًا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع إصابات.