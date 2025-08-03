كتب- محمود الشوربجي:

بدأت النيابة العامة مواجهة عدد من "التيك توكرز" الذين جرى القبض عليهم الأيام الماضية، بالاتهامات الموجهة إليهم وكذلك الاستماع إلى أقوالهم بشأن تلك الاتهامات.

وبدورها ألقت الأجهزة الأمنية أمس السبت، القبض على البلوجر "سوزي الأردنية" داخل محل إقامتها بمنطقة القاهرة الجديدة، كما جرى القبض على التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي".

تهمة مشتركة

وتواجه النيابة كل من التيك توكر "شاكر"، والبلوجر "سوزي الأردنية" بتهمة مشتركة وهي بث فيديوهات خادشة ومخلة بالآداب العامة.

"شاكر" الذي أُلقي القبض عليه -داخل كافيه شهير بالقاهرة الجديدة- بات يواجه اتهامات خاصة بنشر محتوى خادش للحياء عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد بلاغات متعددة قدمها عدد من المحامين تتهمه بنشر محتوى خادش للحياء واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يخالف قيم المجتمع.

كما تواجه "سوزي الأردنية" أيضًا ذات الاتهام الخاص ببث محتوى يخالف القيم والتقاليد العامة ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب، فضلاً عن إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط كلا المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

نفي سوزي ومخدرات شاكر

وخلال الساعات الماضية، استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال "سوزي الأردنية"، في واقعة الاتهامات الموجهة إليها.

وأثناء التحقيقات، نفت "سوزي" الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أنها تعمل في مجال الدعاية والإعلانات لصالح عدد من الشركات، ولم تنشر أي مقاطع تحتوي على ألفاظ أو إيحاءات خادشة.

أما "شاكر" فقد تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري "غير مرخص"، وكان برفقته "مدير أعماله"، حيث تم ضبط كمية من مخدري "الحشيش – أيس" بحوزتهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر المقاطع المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للظواهر السلبية المنتشرة عبر الإنترنت، خاصة ما يمس الأمن المجتمعي أو يسيء إلى الأخلاق العامة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتورطين في مثل هذه الوقائع.