كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "تيك توكر" جديد لاتهامه بنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني، إنه جرى القبض على "التيك توكر" بعد نشر فيديوهات خادشة للحياء تتضمن ألفاظ خارجة ومخالفة للعادات والقيم المصرية.

وسبق وتقدم عدد من المحامين ببلاغات للجهات المختصة، تتهم عدد من البلوجرز بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتحتوي على ألفاظ خادشة للحياء.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من القبض على التيك توكر شاكر محظور، لاتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه في إطار ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى (شاكر محظور،)، لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبحوزته سلاح ناري "غير مرخص"، وكان برفقته "مدير أعماله"، حيث تم ضبط كمية من مخدري "الحشيش – أيس" بحوزتهما. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، ونشر المقاطع المشار إليها على صفحة الأول بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.